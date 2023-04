Abikaasa Marilis Ahoneni sõnul on Ott Ahonen läbi ja lõhki tenniseinimene ning nüüd siis on lisandunud veel padel. «Tema jutud on enamasti ikka töö ja enesearendamisega seotud. Ta ei oska niisama vedeleda, tal on kogu aeg vaja millegagi tegeleda, ikka ja jälle on tal uued projektid käsil. Näiteks müüb ja paigaldab ta Eestis tenniseväljakutele katteid, sama lugu on nüüd padeliga. Minule tundub, et ta teeb isegi liiga palju tööd, ja väike mure on tema tervise pärast,» kõneles ta.