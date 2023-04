Mõisapidaja tahab tüli lõpetamise eest vallalt 90 000 eurot ja sihtasutust

"On päris põnev näha, kuidas mõni inimene mõtleb," ohkas Viljandi vallavanem Alar Karu mittetulundusühingu Suislepa Mõis juhatuse liikmelt Kairi Kärnerilt tulnud ettepanekute peale. Kärner soovib, et vald tasuks enne tähtaega hoonestusõiguse lepingu lõpetamise eest ühingule poole neist kuludest, mida mõisa haldamiseks on viimase seitsme aasta jooksul tehtud.