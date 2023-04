Nurgakivi saanud komandohoone muudab päästjad veelgi kiiremaks

Peadirektori nõunik Priit Laos rääkis, et tema on Viljandi tuletõrjest välja kasvanud ja praegu veel kasutuses olevas majas Riia maanteel töötanud. "See on ligi 50 aastat tagasi ehitatud ega vasta enam ühelegi tingimusele ei olme ega päästetehnika poolest," lausus ta. Ehe näide selle ilmestamiseks on tema sõnul see, et kui Viljandisse tuli uus redelauto, pidi maja juurde uue angaari ehitama, sest auto ei mahtunud ära.