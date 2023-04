Kontserdi tutvustuses on öeldud, et armastatud helilooja Valter Ojakääru looming leiab üha uusi kõlasid ja esitajaid. Seekord teevad kummarduse maestrole uue generatsiooni lauljad Marianne Leibur, Anett Tamm ja Ewert Sundja, esitades selliste tuntud laulude nagu "See pole see", "Oma laulu ei leia ma üles" kõrval harvem kuuldud lugusid. Uutes seadetes hakkavad kõlama helilooja värvikad instrumentaalpalad. Spetsiaalselt selleks kontserdiks on valminud värsked seaded multiinstrumentalistilt-arranžeerijalt ja lugudekirjutajalt Marti Tärnilt.