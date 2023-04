XIII noorte laulupidu otsib konkursiga "Kodulaulu" soliste

"Kodulaulu" dirigent Markus Leppoja rõhutas, et valik tehakse tervikmulje põhjal. "Kõige rohkem soovime näha siirast ja vaba laulu, mis laseb sõnade mõttel kuulajani jõuda. Kandideerida võivad ka need, kes kooris ei laula. Hindame kõigi puhul ühtviisi avatust ja musikaalsust ning hääle sobivust," märkis ta.

Laulus kuuluvad solistidele salmiosad ning tehnilise poole pealt juhtis Leppoja tähelepanu sellele, et ta sooviks salme kuulda originaalrütmis, mis mõnevõrra erineb sellest, mida mäletame näiteks "Nukitsamehe" filmist. "Segakooride lauljatel on see juba noodi järgi selgeks õpitud."



Neil, kes tahaksid konkursil osalemiseks kasutada salvestiste abi, palus ta kuulata ühtlasi Eesti Filharmoonia Kammerkoori salvestist, mille leiab XIII noorte laulu- ja tantsupeo koduleheküljelt. Valides veebilehel laulupidu.ee "XIII noorte laulupidu", tuleks vajutada vasakule jäävast menüüst "Osalejad" ja seejärel alajaotus "Segakoorid". Sealt leiab juba lehekülje segakooride repertuaariga.

Ka veidi teistsuguse rütmiga laulmine ei välista Leppoja sõnul hea kandidaadi võimalust lõppvooru jõuda. "Kõige rohkem tuleks mõelda laulu sõnumile ja enda rollile selle edastajana. Tehnilised nüansid saame ka proovides korda teha," ütles ta.

Solistidel tuleb videos esitada kõik kolm salmi, mida on rohkem, kui üks solist laulupeol laulab, aga mis annab hindamiskomisjonile võimaluse kandideerija häälega paremini tuttavaks saada. Noorte laulupeo segakooride laulikus on need lõigud taktides 21–43, 63–85 ja 105–120. Esitus võib olla a cappella või saatega, peaasi, et "Kodulaul" oleks samas helistikus kui laulupeo kavas.

Konkursile on oodatud kõik julged mees- ja naissolistid vanuses 14–26. Osalemiseks palutakse salvestada video oma etteastest ning laadida see YouTube‘i. Link tuleb saata hiljemalt 8. mail kella 23.59-ks aadressil mleppoja@gmail.com. Meili tuleks kindlasti kirjutada esineja nimi, vanus ja kontaktandmed.

Videot võib üles võtta mobiiltelefoni kaameraga, kuid arvestama peaks kvaliteediga. "Nii heli kui ka pilt peaks korralikult meieni jõudma," ütles Leppoja.

Edasipääsenud kutsutakse konkursi lõppvooru 16. mail Tallinnas.