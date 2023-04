"Meie selge eesmärk oli mängida medalitele," nentis Sakala lauatenniseklubi president Peeter Allikoja, tuletades meelde, et jutt käib 2020. ja 2021. aasta Eesti meistrist. Ta tõdes, et meistriliiga tase on tunduvalt tõusnud ning pisut oli ka ebaõnne.