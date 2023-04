Järgmisel nädalal viiakse tasuta aiajäätmeid ära

Nagu andis teada Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juht Annika Vihmann, on linn jaotatud veopäevade alusel viieks piirkonnaks. "Juhime tähelepanu ka sellele, et lehti ja oksi ei veeta ära ühel ja samal ajal. Põhjus on erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Seega ei ole vaja muret tunda, miks oksad viidi ära, aga lehed jäeti maha," märkis ta pressiteate vahendusel.

Et jäätmete äravedu laabuks, on vaja väga täpselt järgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval, sest auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi ühe korra ja kui kogumine toimub hommikul, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal enam ära ei viida. Kui panna lehekott valmis veole eelneval päeval, ei jää see järgmist veokorda ootama. Lehekotid ja oksapundid tuleb kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu mõttelisele piirile eeldusel, et puudub kogumist takistav piire. Kinnistutele jäätmeveoauto ei sõida ja hoovist lehekotte peale ei võta.