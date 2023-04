Andres Rõigas: Ikka kihutame siin maal ühes suunas: vananeme ja kahaneme

Niisiis on praeguseks jõutud sinnamaale, et kurikuulsaks saanud katuserahanimeline poliitikute rahajagamine saab uue nime ja vist ka vormi: see nimetatakse ümber regionaalprogrammiks. Tuleb juurde regionaalpoliitiline mõõde ja loodetavasti jääbki. Katuseraha nime all jagatuna oli sellel instrumendil regionaalpoliitilist komponenti igal aastal aina vähem.

ÜKS VAADE on uuel ministril küll paigas. Selgeks on tehtud, et lähevad noored ja jäävad vanad. Minnakse õppima, maailma avastama, tööd ja karjääri tegema. Otsima kõike seda, millega kõrvalisemas kohas kitsas käes on. Poliitikute senine arusaam on üsna üheselt mahtunud lausetesse, mis kirjeldavad, kuidas inimesed on sunnitud kolima, sest teenused kaugenevad. Seda muutust võib pidada suureks arenguks edasisel teel mõistlike regionaalpoliitiliste otsuste sättimisel. Ollakse vähemasti aru saanud, et inimesed ei lähe niisama kodust ära.