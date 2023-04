Nuia suursõit paneb mulgid krossirajal omavahel mõõtu võtma

Taavi Purtsak motoklubist Karksi Racing rääkis, et mulkide mõõduvõtt toob starti mehed ja naised, kes Mulgi vallas elavad või on sealt pärit. "Kuigi stardipuu tagant leiab kogenud krossi- ja enduuromehi, näiteks Elary Talu, on naabrimeestega võistlema oodatud ka need, kes on kas või paar korda tsikli seljas istunud. Võib ju ka vaikselt raja läbi töristada ja ennekõike on oluline emotsioon," rääkis Purtsak. "Iga inimene võiks korra elus tunda, mida kogetakse stardipuu langemise eel ja pärast sõitu."