"Kiirustan tööle." "Kassil on pojad." Liiklustalgud on toonud nii hoiatusi kui trahve

Viljandimaa patrullitalituse juht Silver Simuste selgitas, et möödunud aastatel on liiklustalgud kestnud ainut ühe päeva ning siis on olnud politseinike hulk lühikese aja jooksul tänavatel suurem. "Seekord otsustas politsei- ja piirivalveamet, et talguid tehakse terve nädala ja see peaks andma pikaajalisema puudutuse.”