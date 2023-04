Betoonist käppadega parkimisvalvurid võtsid koha sisse

Kassidel jookseb tänavu teine tööaasta ja kujud on paigutatud linnas kohtadesse, kus inimesed kipuvad liiklusmärke eirama ja valesti parkima. "Said välja jah, eile lõpetasid töömehed nende paikapanemise," rääkis linnakunstnik Kristi Kangilaski ja lisas, et kujude paikasättimine võttis kaks päeva. Suurem osa kassidest on samades paikades, kus mullugi, aga neid jätkub ka uutesse kohtadesse, näiteks Uue tänava ristmiku lähedale Lastepargi juurde.