Muusikud tervitavad linlasi üllatavates paikades

"Jazzkaare" põhiprogramm saab alguse pühapäeval, aga linnaruumiprojekt startis juba teisipäeval. See on festivali osa 14. korda ning igal aastal on kontserdid jõudnud kümnetesse põnevatesse paikadesse. Avalikud innaruumiprojekti kontserdid algasid kolmapäeval Tartust, liiguvad seejärel Viljandisse ja Pärnusse ning uue nädala alguses pealinna.