Kas mittenakkav külmetushaigus on olemas? Viljandi haigla arst andis välja raamatu tervisemüütidest

"Suurem osa müütidest vajab kummutamist, ent on ka selliseid, millel on isegi veidi teaduspõhja all," selgitas Puis. "Lisaks proovin oma raamatus selgitada, kuidas müüdid on tekkinud. Raamatus tuleb juttu näiteks sellest, kas mittenakkav külmetushaigus on olemas, kas porgand parandab silmanägemist või kas kivi peal istudes võib saada põiepõletiku."