Ligi aasta on osaühingul Germdec olnud raskusi klientidele e-poest tellitud mööbli õigeaegse kohaletoimetamisega ning see on päädinud pahameeleavaldustega näiteks sotsiaalmeedias. Nüüd on mured lahenema hakanud ja ettevõte teeb koostööd tarbijakaitseametiga, kes kinnitas, et takerdused pole olnud pahatahtlikud. Foto on illustratiivne.

Ligi aasta e-poest tellitud mööbli tarnetega kimpus olnud osaühing Germdec on saanud klientidelt eeskätt sotsiaalmeedias pahandada, et kauba kättesaamine on hilinenud ja venitatud on ka põhjendamisega, miks ooteaeg on pikenenud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, kes alustas selle peale järelevalvemenetlust, kinnitab, et ettevõtte pingutused olukorra lahendamiseks on hakanud vilja kandma.