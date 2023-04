«Maamessil tahaks silma paista. Toode on ju hea, aga kui oled nii väike, ei jõua ennast turundada ka,» märkis käsitööjäätiste tegija Silvia Takkel ja avaldas lootust, et ehk suureneb nii ka jäätiste müük poodides. Samas tõdes ta, et Maamessile minek on ettevõtjale paras kulu. Oma kahemeetrise leti eest tuli tal maksta üle 400 euro, suurema müügiplatsi eest, kuhu mahuksid ka masinad, tuleb välja käia aga tuhandetesse ulatuv summa.