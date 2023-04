PASSILAUA ASEMEL ⟩ Isikut tõendavat dokumenti saab tellida mõlemasse Viljandi Selverisse

Eelmise aasta lõpust oli võimalik dokumente tellides valida väljastuskohaks mõni Selveri kauplus. Kui veebruari keskpaigas peatati riigi infosüsteemi ameti ettekirjutusega ajutiselt ID- ja elamisloakaartide väljastamine, siis teisipäeva õhtust alates on see võimalus jälle olemas ja esimesed inimesed on seda ameti saadetud pressiteate kohaselt juba ka kasutanud.

Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo teenuse omanik Marit Abram selgitas, et kuna ameti eesmärk on luua võimalikult mugav viis oma dokumendi kättesaamiseks, on otsitud koostöövõimalust kaubanduskettidega, millel on tihe võrgustik üle Eesti ning mille kauplused on pikemalt avatud kui teenindussaalid. Aasta alguses hakati katsetama võimalust dokumente tellida kuude Tallinna ja selle lähema ümbruse Selverisse. "See osutus ootuspäraselt väga populaarseks, mistõttu oleme laiendanud teenuse kättesaadavust ning sellest nädalast väljastatakse dokumente neljakümnes Selveris üle Eesti kõikjal alates Kuressaarest kuni Narvani," ütles Abram.

Ta lisas, et Selverites dokumentide väljastamise protsessi on põhjalikult auditeeritud ning on täielik kindlus, et inimesed võivad julgelt dokumentide väljastuskohana valida kaupluse, teades, et see on sama turvaline ja usaldusväärne kui dokumendile politsei- ja piirivalveameti teenindussaalis järele minna.