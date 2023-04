Kondase keskus tähistab juubelit hansapäevadel esietenduva luulelavastusega

Kondase keskuses on etenduste ajal üleval tuntud fotograafi Jaan Rieti 150. sünniaastapäevale pühendatud näitus, mis tutvustab tema perekonna nelja naist, nende elu ja loomingut ning toetab lavastuse atmosfääri. Oluline osa on Jaan Jaago muusikalisel kujundusel, mis saadab katkematult tervet etendust. Visuaalseks muudab lavastuse Karmi Pikkma loodud valguskunst.

Adeele Jaago sõnul sobib lavastus kunstimuuseumisse nagu valatult. "Luule vajab intiimset keskkonda, mida muuseum ideaalselt pakub. Samal ajal vajab luule aga ka rohkem kõlapinda, mida me kahe meesnäitleja maailmavaate kaudu läbi valgustame. Kas üldse on erinevusi mehe ja naise riimide vahel? Kus on kokkupuutepunktid, kus räägitakse risti? Lavastus mängib nõtkelt minu sisemise feministiga ja tahan neid tükikesi inimestega jagada," sõnas lavastaja pressiteate vahendusel.