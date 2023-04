Möödunud nädalal said töökohtumisel kokku Viljandi vallas tegutsevad vabatahtlikud seltsilised, et jagada sotsiaaltöötajatega oma kogemust ning kuulata vastastikusi ootusi. Viljandimaa seltsiliste koordinaator on Ene Saar (esiplaanil).

Foto: Elmo Riig