Viljandi linnavalitsus on nõus rohelised rendirattad taas tänavatele lubama, kui Bolt allkirjastab lepingu, milles võtab vastutuse pahanduste ja lõhkumiste eest, mida rendirattaga sõitjad võivad korda saata. Ettevõte on aga seda meelt, et pahanduste ja lõhkumiste eest vastutab ikka rattasõitja, mitte ratta omanik.

"See on diskussioon," nentis linnavalitsuse haldusameti juht Andres Mägi ja lisas, et praegu on ettevõttel otsustamise koht, kuidas edasi toimida.