Jürgen Ligi: pettus ja enesepettus valimiste eel ja vahel

ET PEAMINISTER oktoobris midagi huultelt lugemisest ja maksude tõusust ütles, sattus avalikku hambusse pool aastat hiljem. Ent kohe oli selge, et see kirjutatakse tema süüdistustesse ja ajalukku igaveseks. Seda tulnuks arvestada. Õigluse nimel pangem siiski tähele, et praegused valetamissüüdistused poleks võimalikud, kui publik endale ei valetaks. Publiku enesepettusest johtub ka ütleja oma, et klaarides üht sõnavahetust riigikogus, räägib ta kuulajate meelest ainult nendega ja ametis oleva valitsuse nimel.