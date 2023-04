Linnavalitsus ootab ligi 29 000 euro jagamiseks taotlusi

Projektitoetuse taotlusvooru oodatakse taotlusi tegevustele, mis toimuvad tänavu 1. maist 31. detsembrini. Toetus on mõeldud kohalikele ja linna külalistele mõeldud ühekordsete või traditsiooniliste ürituste ja ühistegevuste korraldamiseks. Oluline on, et tegevus, milleks toetust taotletakse, saaks teoks Viljandis ja oleks kasuks siinsetele elanikele. Taotlusi oodatakse kultuuri-, spordi-, sotsiaal-, haridus- ja noorsootöö valdkonnas. Korraga saab projekti esitada ühes valdkonnas.