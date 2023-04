Täna sai alguse üle-eestiline jooksunädal

Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera sõnul on huvi jooksunädala treeningute vastu väga suur. "Eelmisel aastal jooksunädala ajal toimunud 20 tasuta trenni osutusid väga populaarseks. Nii otsustasime sel kevadel, kui tähistame liikumisaastat, tasuta trennide hulka kasvatada ning anda 46 treeningut Narvast Kuressaareni ja Haapsalust Võruni," rääkis Jõepera. "Just nüüd, kui kevad on täies hoos, on õige aeg jooksutossud kapist välja võtta ja rajale suunduda."