Keskmine Viljandimaa lugeja võttis mullu raamatukogust kaheksa-üheksa raamatut

Oloneni sõnul tuleb arvesse võtta uusi vaba aja veetmise võimalusi, mida kümme aastat tagasi veel ei olnud, ning seetõttu on raamatukogutöötajatel põhjust rõõmustada, et keskmine raamatute laenutuste arv Eestis kokku on siiski püsinud viimase kümne aasta sees seitsme-kaheksa ringis. Kümne aasta eest oli see näitaja 8,2 ning nüüd täpselt seitse.