Kuigi vahe suuremaks ei läinud, suutsid Serviti mehed Eston Varuski tõrjete toel Jürgen Rooba värava järel poolaja keskpaigaks siiski 9:5 edu säilitada. Esimese perioodi lõpp kulges samasuguse stsenaariumi järgi, Põlva mehed realiseerid viskeid paremini ning võtsid pausiks kaasa 15:11 edu. Põhiline vahe tiimidel tuli just viskeprotsendist, mis koduvõistkonnal oli 68 ja külalistel 52.