Viljandi HC asus laupäeva lõuna ajal teele Põlvasse, kus peetakse Balti liiga final four. Laupäevases mängus selgub, kas Viljandi mehed mängivad pühapäeval kulla või pronksi nimel. Mõlemal päeval läheb Viljandist veel teinegi buss Põlvasse – see on täis Viljandi HC fänne.