Lille-Astra Arraste – valge tikandi meister

Kaks külasepa löödud iidvana hobuserauda Lille-Astra Arraste kodu välisukse kõrval meelitavad majja head energiat. Äia ehitatud maja on talle Karksi-Nuias kolmas eluase. Avarast Tartu tänava lapsepõlvekodust, mille taanduvad punaväelased põlema panid, õnnestus perel päästa vaid kahe kuuliauguga maal. Tundmatu autori pintslitõmmetest on sündinud vaade Karksi ordulinnuse varemetele ajal, mil nõlvadel polnud veel puid. Massiivne raam maali ümber meenutab Polli mõisa hiilgeaegu, mil see ääristas mõisniku peeglit. Samuti on see raam mälestus puutööd tundnud isast, kes selle restaureeris.