Seedri puukooli juhi Elmar Zimmeri sõnutsi on tal praegu käed-jalad tööd täis ja tuppa jõuab ta hilisõhtul, sest koormatäied istikuid tuleb teele saata. Viimane suurem saadetis sisaldas sireleid, seega on see plats juba tagasihoidlikuks jäänud.