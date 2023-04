Eestimaa looduse fond on hinnanud, et teelõigul, mida läbib ligikaudu 2500 sõidukit ööpäevas, on pruunide konnade teeületamisega kaasnev hukkumise risk 50 protsenti, vesilikel ning harilikel kärnkonnadel kui aeglasemalt liikuvatel tegelastel on see kõrgemgi.