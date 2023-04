Üks korraldajaid Jüri Leiten ütles, et ta käis Odessa ooperimajas neli nädalat enne Vene Föderatsiooni kallaletungi. «Olin seal teatris käinud ka kümmekond aastat tagasi ning nende tase oli sellest ajast tublisti tõusnud, nende peadirigent Vjacheslav Chernyh-Volich on väga huvitav persoon,» rääkis ta. «Teeme Viljandi ooperigalat kohalike ettevõtjate toel ja kui ma neile selle idee välja käisin, meeldis see neile väga. Hellitasime vahepeal lootust, et saame Viljandisse tuua terve Odessa teatri, aga see käib praegu siiski üle jõu.»