Paalalinna järve äärset kohvikut Suvi avamisvalmis seades märkis selle omanik Hedli Kivilaan, et kutsub kohta hellitavalt kevadekuulutajaks. Selle müügiluuk avati möödunud kolmapäeval. Seda, et soojad ilmad on saabunud, võib näha ka teistest kohvikutest, sest nii mõnigi on juba toolid ja lauad õue seadunud ning päikselise ilmaga on need kohad klientide seas nõutud.