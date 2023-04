Tee head! Märgi halvad teed kaardile!

Kas sinu kodutee on kevadel põhjatu mülgas või suvel hammastest plomme välja raputav trepp? Või sõitsid just läbi löökaugust, mis oleks peaaegu rehvi purustanud? Tee heategu ja kanna halvas seisus teed kaardile, et teised liiklejad oskaksid olla ettevaatlikud ning teede heakorraga tegelevad ametnikud teaksid, milline lõik parandamist vajab.