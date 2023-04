HÄÄLETUS ⟩ Viljandimaa aasta küla tiitlit asub püüdma üheksa küla. Kes on sinu lemmik?

Kõik huvilised said kas enda või miks mitte ka tubli naaberküla kandidatuuri üles seada ning nii on külasid tänavu võistlustules üheksa. Rahva antud hääled liidetakse pärast veebihääletuse lõppu külasid vaatamas käinud hindamiskomisjoni häältega.

Kandidatuuri ülesseadjad tõid esile, et Holstre külaselts on eeskujuks vaba aja tegemiste väljamõtlemisel ning igal aastal, kui külas jälle midagi uut tehakse, tullakse seda nautima ka kaugemalt. 2022. aastal rajati Holstre järvele veebatuudid ning küla kannab oma ranna eest hoolt. Suviti jõuavad niimoodi Holstresse ka inimesed kaugemalt, sest lisaks ujumisvõimalustele on rannas mänguplats ja atraktsioonid, mida igal aastal uuendatakse.

Holstre küla ja külaseltsi rahvas nomineeriti selle eest, et nad on eeskujuks vaba aja tegemiste väljamõtlemises.

Päri küla on hea näide sellest, kuidas suures vallas võib väike küla silma paista ja palju korda saata, kui on pealehakkamist ja kokkuhoidmist. 2021. aastal võideti valla kaasava eelarve ideevõistlus ja see tõi külla kaua oodatud mänguväljaku. Külas elab palju noori peresid ning kuna seal on aktiivne ja kokkuhoidev kogukond, võib neid sinna veelgi kolida.