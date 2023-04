Eestis on saanud tavaks, et loodud võimuliidule pannakse kas liidus olijate, opositsiooni või ajakirjanduse poolt nimi, mis ka kasutust leidma hakkab. Meenuvad jõulurahu-, krokodilli-, päikesetõusu- ja vahevalitsus ning muidugi EKREIKE. Pakun nüüdsele koalitsioonile nimeks valevalitsus. Isegi kui see nimi meie igapäeva sõnavarasse kuuluma ei hakka, on see täpne ja tabav.