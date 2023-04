«See printsiip, et uus valitsus soovitab omavalitsustel tulu suurendada maksude kehtestamisega, mulle ei sümpatiseeri,» sõnas Põhja-Sakala vallavolikogu juht, erakondliku kuuluvuseta Aino Viinapuu. «Kus meie piirkonnas on nii jõukaid inimesi, kellele saaksime kehtestada uusi makse, olgu turismimaks või kodualuse maa maksu taaskehtestamine? Ega see nüüd riigi poolt ilus käik ole.»