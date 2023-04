Selle 1975. aastal ehitatud maja ühes pooles tegutseb apteek, teises pooles on eluruumid.

Kinnisvaraportaali kv.ee on pandud müüki maja, milles tegutseb Võhma ainus apteek. Kohalike seas, kes perearsti juures peavad juba praegu käima Suure-Jaanis, on see tekitanud muremõtteid.