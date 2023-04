Ümber Viljandi järve jooksu programmi juhatab sisse teatejooks

Igasse võistkonda kuulub viis meest ja viis naist ning järvetiir on jaotatud kümneks etapiks, lühim neist 500 meetrit ja pikim kaks kilomeetrit pikk. Start antakse kell 18 linnastaadionilt ja sealsamas on ka finiš. Samal ajal on võimalus ka individuaalselt, künnipäeva jooksu traditsiooni kohaselt järvele ring peale teha.