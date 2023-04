Vast sõlmitud koalitsioonileppest leiab hulga maksumuudatusi. Riigikassa puudujäägi vähendamine on küll ka Viljandimaa ettevõtjate silmis vajalik, aga maksutõusude kohta ootavad nad veel selgitusi. Samuti tõdesid nad, et areng on tähtis, kuid ees ootab keeruline aeg, eriti toidu- ja turismivaldkonnas.