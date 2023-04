Viljandi gümnaasiumi pürib rekordarv õpilasi. Direktor: ükssarvikut me otsima ei lähe

"Seda on ikka väga palju," lausus gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe kandideerijate arvu kohta. "Ega me ei uskunud, et neid nii palju tuleb. Eelmisel aastal oli 271 kandidaati ja kui me vaatame demograafilist trendi, siis pigem räägib see sellest, et gümnasistide arv võib lähitulevikus kahaneda, vähemasti niimoodi me kartsime."