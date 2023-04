Vallatu naisena armuportaalides esinenud mees sai saagiks üle 100 000 euro

Silver jättis edasise SMS-ide ja ühismeedia kaudu toimunud suhtluses mulje, et soovib suhet. Eksitusse viidud kannatanu kandis talle viie aasta jooksul eri summadena üle 106 932 eurot. Tegelikult olid kõik probleemid väljamõeldud ning mingit kavatsust raha tagasi maksta ei olnud.

See ei olnud aga Silveri ainus pettus. Kohtuotsusest selgub, et ta avaldas koostöös kolme kaasosalisega ühes teises seksiportaalis eri naisenimede all kuulutusi, milles pakkus sadomasoteenust. Üks kannatanu sooviski seda teenust saada ning võttis ühendust. Tegelikkuses suhtles temaga Silver, kes lubas soovitud teenust pakkuda, kuid palus raha eri kontodele ette maksta.