Laupäeval peetakse Viljandis täikat taas katuse all

Aastaid Viljandi turuplatsi parkla servas õunapuude all toimetanud vanakraamiturg ehk rahvakeeli täika pidi haiglahoone ehituse tõttu oma traditsioonilisest asukohast turu lähedal ära kolima ning möödunud kevadel hakati seda korraldama baptisti kiriku kõrval pargis. Seda tehti kuni külmade ilmade tulekuni ning seejärel läks täika talvepuhkusele. Veebruaris korraldati aga täika Helmen Küti eestvedamisel Sakala keskuses ning kuna ettevõtmine oli edukas, korraldakse laupäeval veel üks täikapäev.

Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt rõhutas, et Sakala keskuses on täika küll tema korraldamise ja rahastamise all toimunud, ent ettevõtmine ei ole Viljandi linnavalitsuse ja tema kui volikogu esimehega kuidagi seotud.

Idee täika katuse all korraldada sündis sellest, et Kütini oli jõudnud info, et Ukraina sõjapõgenikud sooviksid leida kohta, kus isetehtud mänguasju müüa. Katuse all tegutsevates müügikohtades peavad müüjad kohatasu maksma ning kulud võivad olla suuremad kui tulud. Seega näis sobiv koht olevat vanakraamiturg, kus kohatasu ei küsita. Kütt rentiski täikale prooviks veebruaris Sakala keskuse ruumid ning üritus oli nii edukas, et enne kiriku juurde tagasi kolimist tehakse seal veel üks täika.