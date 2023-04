FILMIARVUSTUS ⟩ "Apteeker Melchior. Timuka tütar". Küpsem, väljapeetum, kurvem, ent ka veidi igavam

Võrreldes esimese kahe filmiga torkab juba üsna alguses silma, et see pole enam komöödiažanriga flirtiv linateos, mis hoolimata sellest, et inimesi niidetakse maha nagu suvel heina, jääb üsna lustlikuks ringisebimiseks. Süngem, kurvem, aeglasem ja mõtlikum, paraku seetõttu kohati veidi veniv ja igavavõitu, ent mõjub eestlasest vaatajale kuidagi ehedamalt või südamelähedasemalt kui eelmised kaks osa. Ikka aus Eesti film: näed paar korda meeste paljaid kannikaid ja kurbade keelpillihelide saatel varisevad kellegi elu, lootused ja unistused lihtsalt kokku ning jäävad liikumatult halli mutta vedelema. See on juba see vana hea Eesti kinokunst, mida kõik teame ja tunneme! Sellega on võimalik samastuda!