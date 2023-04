Neli noorte segakoori annavad ühiskontserdi

Peale pandeemiat on kõikjalt kuulda, et koorilauluga on kehvasti ja koorides pole lauljaid. See kontsert aga peaks näitama, et Viljandimaal ja Järvamaal on lauljaid. Ja just noorte peo eel on see kõnekas, sest noorte segakoorid on väga raske kooriliik ning laulud on kohati isegi kuuehäälsed. Noored, kes seekord lavale jõuavad, valisid raske tee.

Kontserdi pealkiri "Mina valin laulupeo" meenutab hiljutisi riigikogu valimisi ning seda, et Järva- ja Viljandimaa oli üks valimisringkond. Kultuuriakadeemia segakoori dirigent Pille Kährik selgitas, et Viljandi- ja Järvamaa koore ühendab noor dirigent Teele Tali, kes on seotud nii Viljandi kui Paide gümnaasiumi kooriga. Seal tegutseb koorides umbes 30 lauljat. Teine dirigent Viljandis on Pille Kährik ja Paides Anete Sammler.

"See, et laval kooride ees on kaks noort dirigenti, annab lootust ka koorimuusika tulevikku helgemalt vaadata," ütles Pille Kährik. "Seda just olukorras, kus selle keerulise, kuid meie rahvuslikku uhkust – laulupidude traditsiooni – silmas pidades üliolulise ameti valib järjest vähem noori. Omamoodi ime saadab korda Ülle Roomets, kes väikses Karksi-Nuias on suutnud segakoori tekitada. Meil akadeemia segakooriga on aga raskuste kiuste head ajad. Koosseis on aegade suurim: meid on sel hooajal kokku peaaegu 60."