Järveäärsed padeliväljakud valmivad suve hakuks

Sellest, et huvi padeli mängimise vastu on suur, annab aimu asjaolu, et kuigi alles algasid kaevetööd, on suveks väljakutele kavandatud treeninglaagreid. «Praegu kaevatakse vundamendiauke, järgmisel nädalal on vaiamistööd, siis vundamendivalu, siis kuivab betoon kaks nädalat ja siis saab asfaldi peale panna,» loetles üks padeliväljakute rajamise eestvedajatest, osaühingu Tennisekeskus esindaja Ott Ahonen.