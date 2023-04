VIDEO ⟩ Politseipatrull katkestas maanteel eluohtliku võidusõidu

Lõuna prefektuuri Facebooki postitatud video kirjelduses on öeldud, et politseinikele avanenud vaatepilt oli kui stseen "Kiirete ja vihaste" filmist, kus teineteisega olid end mõõtu võtma sättinud sõiduautod Toyota ja Audi. Politseiauto pardakaamera videost on näha, et kiirus ulatus enam kui 150 kilomeetrini tunnis. Võidusõidu katkestanud politseinikud pidasid Audi juhiga maha karmi vestluse, Toyota juhile aga tegid rahatrahvi, sest ta rikkus vastassuunavööndis sõites liiklusseadust ja tekitas ohtliku olukorra.