Viljandi visuaalkunstifestivalil soovib osaleda 133 kunstnikku maailma eri paigust

"Olime valmis mõnekümneks tööks, hoidsime pöialt, et tuleks ka välisriikidest ideid. See praegune esitatud tööde hulk on aga kõik meie ootused ületanud," rääkis Ailt. "Saime 54 ideed väiksemateks installatsioonideks, 26 tööd, mis pidasid silmas mastaapset installatsiooni, ning siis veel mitu tööd, mis jäid sinna vahele või on kohandatavad nii suureks kui väikeseks installatsiooniks. 11 saadetud tööd olid ka mõningate puudustega. Eks me siis žüriiga aruta, kuidas nendega edasi läheme."