Vanamuusika festival lõpetas koostöö Venemaal esinemas käinud muusiku Andres Mustoneniga ning tema asemel asus kunstilise juhi kohale Neeme Punder, kes on seda tööd teinud ligi 30 aastat.

Festivali peakorraldaja Aivar Trallmanni seletusel tähendas kunstilise juhi väljavahetamine arutelu ja läbirääkimisi ehk piltlikult öeldes seda, et poolel teel pidi hobust vahetama.

«Seniseid kokkuleppeid tuleb hakata üle vaatama ning mõelda, mis edasi saab,» rääkis Trallmann. «Eks me loe raha ning otsusta, mis on võimalik ja mis mitte. Plaan C läheb käiku.»