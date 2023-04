Pikk nädalavahetus tegi lihalettidel puhta vuugi ja pani linna šašlõki järele lõhnama

«Ilm teeb oma. Kel ikka aiamaalapp on ja reha kuuris, siis ega ta reha enne välja võta, kui grilli soojaks laseb,» lausus Jaani Lihapoe omanik Tõnu Roslender ning tõdes, et nädalavahetusel oli Viljandi šašlõkilõhna täis.

Seekord langesid esimesed päris kevadised ilmad ja pikk nädalavahetus kokku ning nagu lihapoodnik ütles, oleks võinud ka topelt varusid olla, aga aluseks sai võetud eelmise aasta lihavõtteaeg. «Mõtlesime, et kuna hinnad on kallimaks läinud, hoiavad inimesed ostmise pealt tagasi ja kui natuke jääbki liha üle, ei ole hullu.» Selgus aga, et laupäeva õhtuks olid letid peaaegu tühjad mõlemas Viljandi poes ja ka Tallinna Pirita kaupluses.