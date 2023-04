Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli ehk dünaamilise trio Trad.Attack! neljas stuudioalbum «Bring It On» on best-of-materjal, aga mitte otseses tähenduses. Kuigi mõned selle palad on varasemast tuttavad, on kogu kraam värske ja just sellesamuse albumi tarbeks salvestatud. Siin on taaskasutatud ideid ja samas täiesti uusi stiilikombinatsioone.