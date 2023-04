Politseijuht Margus Sassi sõnul suudeti esmaspäeval esimese tunni ajaga teenindada 13 inimest ning see tähendab, et ooteaeg on politseimajas paar tundi. "Meie soovitus on mitte tulla politseimajja esmaspäeva hommikul," lausus Sass. Tema sõnul on praktika näidanud, et eeskätt pärastlõunasel ajal on inimesi ootesaalis vähem ning mõnel õhtul pole ühtegi inimest.