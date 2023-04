Soojad kevadilmad tõid kaasa hulga kulupõlenguid

7. aprillil kella 12.53 ajal süttis Kõpus Põllu tänaval hooletust lõkkepõletamisest 400 ruutmeetrit kulupõldu, mille Kõpu vabatahtlikud elanike abiga kustutasid. Samal õhtul põletas eakas mees Viljandis Leola tänaval lõkkes jäätmeid. "Talle selgitati, et jäätmete lõkkes põletamine on keelatud ja karistatav tegevus, ning anti korraldus lõke kustutada, mida kodanik ka tegi," ütles päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik. Samal päeval kella 18.15 ajal käisid päästjad Mulgi vallas Ärikülas kustutamas järelevalveta lõket ja sellest süttinud kulu. Lõkke süütajale selgitati ohutusnõudeid.

Päästeamet tuletab inimestele meelde, et iga lõkkesüütaja peab tagama, et tuli ümbruskonnas ei leviks. "Selleks peab täitma kõiki ohutusnõudeid: piirama lõkkeaseme mittesüttiva pinnase või kividega, hoidma käepärast esmased kustutusvahendid ning lõket valvama, et tuli lõkkeasemest välja ei leviks. Lõket põletades tuleb arvestada tuulega ning lõke peab olema kaugemal metsast ja hoonetest. Jäätmete lõkkes põletamine on keelatud, sinna tohib panna ainult immutamata ja värvimata puitu, paberit, pappi ning haljastusjäätmeid," rääkis Kiik.